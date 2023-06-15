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Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты о засекреченной недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:12 15.06.2023

Депутаты Государственной думы, отмечают эксперты РБК-Недвижимость, приняли в первом чтении два законопроекта. Первый — нормативный акт «Об особенностях оформления прав на отдельные виды объектов недвижимости» — определяет правила регистрации режимных объектов. Второй вносит изменения в существующий 52-ФЗ и 218-ФЗ в части особенностей подготовки документов и осуществления кадастрового учета и государственной регистрации права на режимные объекты.

В законопроектах предлагается отменить необходимость вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о собственниках режимных объектов.

В пояснительной записке говорится, что исключение необходимости государственной регистрации иных имущественных прав на режимные объекты, кроме права собственности, позволит осуществить кадастровый учет таких объектов без внесения в ЕГРН сведений, которые составляют государственную тайну.

Изменения в законодательстве будут способствовать обеспечению не только безопасности Российской Федерации в сфере защиты гостайны и информации о соответствующих объектах недвижимого имущества, но и полноты публичного реестра недвижимости и налогообложения, — следует из документа.

В мае 2023 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, упрощающий механизм внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон при наличии пересечений с границами земельных участков. Сейчас такие пересечения по закону являются препятствием для внесения границ в ЕГРН.

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источник: РБК-Недвижимость

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