Депутаты Госдумы решительно против розничной продажи пива в многоквартирных домах

Госдума, сообщает Интерфакс-Недвижимость, в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о праве субъектов РФ устанавливать запрет на розничную продажу пива в многоквартирных домах, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект внесен в Госдуму, рассмотрим его в приоритетном порядке. На этой неделе направим его для получения отзывов и предложений в субъекты РФ, — написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

Он считает, что «порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее», так как из-за деятельности «наливаек» «люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах».

По словам Володина, «подготовленная инициатива направлена: на предотвращение случаев производства и торговли некачественной алкогольной продукцией; на запрет работы «наливаек» в ночное время».

Соответствующая инициатива была размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ в понедельник. Проект закона предусматривает изменения в федеральный закон 171-ФЗ:

Учитывая региональные особенности в сфере розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать своими законами «запрет на осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с осуществлением розничной продажи такой продукции в объектах общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Также субъекты смогут устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.

Кроме того, в ведение регионов предлагается передать право вводить «ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях».

В целях недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в ряде субъектов РФ суррогатной алкогольной продукцией «Мистр Сидр», предлагается законодательно запретить: производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов.

Законопроект предусматривает запрет на «производство пивных напитков из закупленного пива».

Инициатива предлагает запретить «использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции», относительно ее природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми алкогольная продукция не обладает, использовать в наименованиях такой продукции названия продуктов, которые не входят в ее состав.

Авторами проекта закона стала большая группа депутатов Госдумы, в частности, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Петр Толстой, Надежда Школкина, а также ряд сенаторов.

источник: Интерфакс-Недвижимость