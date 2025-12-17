Прямо сейчас:
Депутаты Госдумы РФ приняли закон о контроле за сделками с недвижимостью﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:57 17.12.2025

Росфинмониторинг получит дополнительные полномочия в части контроля за сделками с недвижимостью. Закон об этом приняла Госдума.

Контролеры смогут определять, при какой цене сделки операция по перечислению средств подлежит проверке. При этом сумма не может быть меньше 5 миллионов рублей.

Депутат ГД Алексей Говырин подчеркнул важность расширения полномочия Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством, которое, напомнил он, процветает и на рынке недвижимости. Депутат считает, что новый закон поможет «на корню пресекать вот эти истории именно с выводом денег, когда из продавцов делают по сути соучастников мошенников, придумывавших все новые и новые схемы».

источник: «Российская газета»

