Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Депутаты Госдумы вернулись к обсуждению запуска льготной ипотеки для врачей
Новости Республики
Депутаты Госдумы вернулись к обсуждению запуска льготной ипотеки для врачей
иллюстрация: SKT Studio / Shutterstock.com

Депутаты Госдумы вернулись к обсуждению запуска льготной ипотеки для врачей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:26 11.12.2025

В Госдуме вновь заговорили о необходимости ввода льготной ипотечной программы для медработников. В частности, с такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передаёт ТАСС.

Государство вводило льготную ипотеку для программистов, но чем хуже врачи? Да, такие программы есть в отдельных регионах, но нужна общефедеральная программа для приобретения жилья по месту постоянного проживания или по месту работы. Тем, кто не готов взять ипотеку, нужно предоставлять социальное жильё и подъёмные, чтобы люди могли обустроиться на новом месте, — сказал парламентарий.

Эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что история с льготной ипотекой для врачей обсуждается много лет, но до реального запуска не доходит по простой причине: бюджет не тянет ещё одну большую льготную программу.

Сейчас государство закрывает кадровый голод точечными мерами вроде выплат „Земскому врачу“ и региональными льготами, поэтому отдельная федеральная ипотека пока не в приоритете. Но сказать, что идея мертва, тоже нельзя. На фоне роста ставок и нехватки медиков запрос на такие меры только усиливается, — высказался спикер.

По его мнению, если программа и появится, то в ближайшие 2–3 года и в узком формате: молодые специалисты, целевая ординатура, обязательства по работе в конкретных регионах.

Массовой льготной ипотеки для всех врачей я бы не ждал, но адресные решения вполне реальны, — заключил Андрей Сердюк.

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков ранее отмечал, что вокруг темы льготного ипотечного кредитования очень много информационного шума и очень мало конкретики.

Большое количество противоречивых обещаний, непоследовательные действия и инициативы: всё это не формирует условий для долгосрочного и стабильного развития рынка. Все научились генерировать идеи „за всё хорошее“, осталось понять — кто за всё это великолепие заплатит и когда, — высказывался специалист.

источник: ЦИАН

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.