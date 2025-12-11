Депутаты Госдумы вернулись к обсуждению запуска льготной ипотеки для врачей

Государство вводило льготную ипотеку для программистов, но чем хуже врачи? Да, такие программы есть в отдельных регионах, но нужна общефедеральная программа для приобретения жилья по месту постоянного проживания или по месту работы. Тем, кто не готов взять ипотеку, нужно предоставлять социальное жильё и подъёмные, чтобы люди могли обустроиться на новом месте, — сказал парламентарий.
Эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что история с льготной ипотекой для врачей обсуждается много лет, но до реального запуска не доходит по простой причине: бюджет не тянет ещё одну большую льготную программу.
Сейчас государство закрывает кадровый голод точечными мерами вроде выплат „Земскому врачу“ и региональными льготами, поэтому отдельная федеральная ипотека пока не в приоритете. Но сказать, что идея мертва, тоже нельзя. На фоне роста ставок и нехватки медиков запрос на такие меры только усиливается, — высказался спикер.
По его мнению, если программа и появится, то в ближайшие 2–3 года и в узком формате: молодые специалисты, целевая ординатура, обязательства по работе в конкретных регионах.
Массовой льготной ипотеки для всех врачей я бы не ждал, но адресные решения вполне реальны, — заключил Андрей Сердюк.
Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков ранее отмечал, что вокруг темы льготного ипотечного кредитования очень много информационного шума и очень мало конкретики.
Большое количество противоречивых обещаний, непоследовательные действия и инициативы: всё это не формирует условий для долгосрочного и стабильного развития рынка. Все научились генерировать идеи „за всё хорошее“, осталось понять — кто за всё это великолепие заплатит и когда, — высказывался специалист.
