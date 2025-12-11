Депутаты Госдумы вернулись к обсуждению запуска льготной ипотеки для врачей

По его мнению, если программа и появится, то в ближайшие 2–3 года и в узком формате: молодые специалисты, целевая ординатура, обязательства по работе в конкретных регионах.

Массовой льготной ипотеки для всех врачей я бы не ждал, но адресные решения вполне реальны, — заключил Андрей Сердюк.

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков ранее отмечал, что вокруг темы льготного ипотечного кредитования очень много информационного шума и очень мало конкретики.

Большое количество противоречивых обещаний, непоследовательные действия и инициативы: всё это не формирует условий для долгосрочного и стабильного развития рынка. Все научились генерировать идеи „за всё хорошее“, осталось понять — кто за всё это великолепие заплатит и когда, — высказывался специалист.

источник: ЦИАН