Депутаты Госсовета Крыма передали новую обувь ялтинцам, пострадавшим от стихийного бедствия

Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк и депутат крымского парламента Оксана Сергиенко передали 116 пар обуви и необходимые продукты питания семьям, пострадавшим в результате паводка на территории Большой Ялты. Благотворительную помощь получили ялтинцы, размещенные в гостинице «Авангард», а также семья с десятью детьми из Кореиза, которая сейчас временно проживает в санатории «Горный». Вся обувь предоставлена холдингом федерального масштаба «ZENDEN Group».

Достигнута договоренность с известным российским многопрофильным холдингом о поставке 1 000 пар обуви в пострадавшую в результате наводнения Ялту. Сегодня мы адресно выдали первые 116 пар. Формирование заявок продолжается. Эту кропотливую работу проводят крымский благотворительный фонд «Добро побеждает», Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также депутатский корпус Ялтинского городского совета. Вместе мы можем многое, и если есть возможность помочь людям — её нельзя упускать, — сказал Алексей Черняк.

Парламентарий также отметил, что в ближайшее время в город прибудет вторая партия обуви (600 пар). При этом, на основании сформированных заявок, помощь будет распределена не только среди пострадавших от паводка ялтинцев, но и передана многодетным семьям и другим льготным категориям жителей Большой Ялты.