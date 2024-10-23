Первая сессия Государственного Совета Республики Крым. Итоги заседания

22 октября состоялось заседание первой сессии Государственного Совета Республики Крым под председательством главы крымского парламента Владимира Константинова. Повестка дня включала 46 вопросов.

В рамках «Правительственного часа» с информацией о готовности объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 гг. выступили министр жилищно-коммунального хозяйства РК Захар Щегленко и председатель профильного Комитета Оксана Сацик.

Заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико представила проекты о внесении изменений в законы «О налоге на имущество организаций», «О налоге на игорный бизнес», «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым» и «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым».

Далее депутаты поддержали внесения изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым», которыми Совет Министров РК наделяется полномочиями по установлению средней стоимости путёвки и набора продуктов питания не только в лагере дневного пребывания, но и в детском лагере труда и отдыха за счёт средств бюджета муниципального образования.

Парламент также одобрил законопроект об изменениях в Закон РК «Об определении пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории Республики Крым», уменьшающий количество должностей нотариусов в Симферопольском городском нотариальном округе РК на единицу до 60 должностей.

Депутаты поддержали назначение на срок полномочий ГС РК третьего созыва Сергея Юрченко на должность председателя Комитета по Государственной премии Республики Крым, а также – Светланы Савченко на должность Уполномоченного по правам ребенка в РК. Также было одобрено избрание заместителей председателей Комитетов ГС РК.

В ходе заседания парламент утвердил Положение о комитетах Госсовета РК, что позволит организовать их работу для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов по основным направлениям деятельности, контроля за исполнением Законов РК и нормативных правовых актов ГС РК. Были также утверждены вопросы ведения и образцы бланков комитетов.

Помимо этого, парламент проголосовал за создание Комиссии по соблюдению Правил этики депутата ГС РК, а также – за изменения в Постановление «Об утверждении правил этики депутата ГС РК».

Министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич представила на утверждение депутатов Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Республики Крым, на 2025 год.

Кроме того, депутаты поддержали 10 федеральных законов, а также согласовали блок постановлений по имущественным и земельным вопросам и внесение изменения в Постановление ГС РК «О вопросах управления собственностью Республики Крым».