Депутаты крымского парламента согласовал ряд имущественных, земельных вопросов. В том числе и по «Массандре»

По итогам заочного голосования депутаты Государственного Совета Республики Крым поддержали ряд постановлений, затрагивающих сферу имущественных и земельных отношений. Как отметил заместитель председателя Счётной комиссии крымского парламента, глава Комитета по законодательству Сергей Трофимов, из 75 подписных листов, разосланных депутатам крымского парламента, поступило 74 листа с результатами голосования.

В Крыму будут приватизированы: 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра», 37% акции АО «Крымтеплоэлектроцентраль» и группы инвентарных объектов «Завод марочных вин «Коктебель» АО «Керчь-Авто» (г. Керчь), «Крыммолоко», «Крымнефтепродукт» (г. Симферополь), «Феодосийский оптический завод», а также нежилое здание, с расположенным под ним земельным участком в с. Шевченково Бахчисарайского района.

Депутаты согласовали отчуждение недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым: административного здания в с. Желябовка Нижнегорского района, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП РК «Крымский элеватор»; нежилых зданий и имущества, закрепленного за ГУП РК «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», в селах Фрунзе и Штормовое Сакского района, с. Артемовка Черноморского района, с. Заводское Ленинского района, г. Ялта, Керчь, Симферополь, суден «Дон», «Шквал», «Альгениб»; объектов в городах Симферополь, Джанкой, Ялта, Армянск, с. Портовое Раздольненского района, моторного судна «Калкан 0001».

Решением крымского парламента путем заочного голосования согласована безвозмездная передача земельных участков из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образований: городской округ Ялта, Джанкойский, Черноморский, Нижнегорский, Первомайский, Советский, Красноперекопский, Ленинский, Раздольненский.

Подробнее об итогах заочного голосования – в материале пресс-службы Госсовета РК.