Депутаты Парламента утвердили новый гимн Республики Крым. Текст?

В День Государственного Флага России крымский парламент на внеочередной сессии принял новый Гимн Республики Крым. Основой для окончательной редакции послужила композиция, победившая в творческом конкурсе на лучший проект государственного гимна. Авторами оригинального произведения выступили Ольга Ковитиди (музыка) и Илья Резник (стихи).
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил глубокий смысл в новом тексте Гимна, а также присутствие темы Крымской весны — исторического поворота в судьбе полуострова. По его словам, крымчане знают, каково это потерять Родину, и знают светлое, радостное чувство её обретения.
Гимн, как и остальные государственные символы, несёт в себе важный воспитательный заряд. Поэтому обновлённый Гимн Крыма будет исполняться публично на всех официальных мероприятиях. Нам важно, чтобы в нём звучал призыв к борьбе за те ценности, которые делают нас единым сообществом, за нашу идентичность, которую крымчанам удалось отстоять после крушения СССР. Мы хотим, чтобы гимн пели дети и при этом испытывали гордость за свой родной Крым, осознавали нашу неразрывную связь с большой Россией, созвучной с той, что всегда живёт в наших сердцах. С 1 сентября новый Гимн зазвучит в крымских школах, — подчеркнул В. Константинов.
Спикер поблагодарил рабочую группу под руководством первого вице-спикера Сергея Цекова за терпение: были прослушаны все 94 варианта, предложенные для Гимна, а также всех крымчан, проявивших активность.
В свою очередь Сергей Цеков обратил внимание, что в новом Гимне есть слова президента России Владимира Владимировича Путина о возвращении Крыма в родную гавань, а также историческим названием Крымского полуострова «Таврида» подчеркнута связь между разными периодами истории Крыма.
В проекте Гимна прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму, преданность крымчан Отечеству и родной земле. Крым – хранитель уникальных святынь разных эпох. Слова «Крым – священный по праву» в третьем куплете в полной мере отражают цивилизационное значение Крыма для нашего Отечества — России, — сказал первый зампред.
Текст нового Государственного Гимна Республики Крым:
Славься, Крым, отчий дом,
Мир Тавриды любимый!
Пусть Всевышний хранит
Крым наш непобедимый!
Подвиг наших отцов
Растоптать мы не дали,
За Великую Русь
Всем народом стояли!
Припев:
Крым вернулся домой,
Все преграды минуя,
Светлой Крымской весной
В свою гавань родную,
Под покровом святым,
Полный праведной силы,
Героический Крым –
Честь и гордость России!
Куплет 2:
Славься, в мире живи,
Крым наш неповторимый!
Все народы твои
В процветанье едины!
Славим доблестный труд
И твоё возрожденье.
Здесь в согласье живут
Все твои поколенья!
Припев.
Куплет 3:
Славься, Крым, наш оплот,
Крым, священный по праву!
Черноморский форпост –
Щит надёжный Державы!
С нами слава страны
И Победное знамя.
Мы России верны,
И любовь её с нами!
Припев.
источник: Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму