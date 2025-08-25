Депутаты Парламента утвердили новый гимн Республики Крым. Текст?

Куплет 1:Славься, Крым, отчий дом,Мир Тавриды любимый!Пусть Всевышний хранитКрым наш непобедимый!Подвиг наших отцовРастоптать мы не дали,За Великую РусьВсем народом стояли!

Припев:

Крым вернулся домой,

Все преграды минуя,

Светлой Крымской весной

В свою гавань родную,

Под покровом святым,

Полный праведной силы,

Героический Крым –

Честь и гордость России!

Куплет 2:

Славься, в мире живи,

Крым наш неповторимый!

Все народы твои

В процветанье едины!

Славим доблестный труд

И твоё возрожденье.

Здесь в согласье живут

Все твои поколенья!

Припев.

Куплет 3:

Славься, Крым, наш оплот,

Крым, священный по праву!

Черноморский форпост –

Щит надёжный Державы!

С нами слава страны

И Победное знамя.

Мы России верны,

И любовь её с нами!

Припев.

источник: Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым