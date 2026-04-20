Депутаты предлагают ограничить число кошек и собак в квартирах

Жильцы многоэтажек часто жалуются на соседей, которые содержат в квартирах по 15–20 кошек или собак, говорится в материалах регионального законодательного собрания. Жители многоквартирных домов недовольны шумом, антисанитарией и неприятными запахами.

Авторы инициативы предлагают установить порог по количеству домашних животных в зависимости от площади жилья. Сейчас на региональном уровне невозможно установить правила содержания животных в квартирах. Депутаты просят ввести такие нормы на федеральном уровне. Предполагается, что допустимое количество питомцев будет зависеть от площади жилья.

Напомним, в октябре прошлого года депутат Госдумы Евгений Марченко предложил внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными…». В Госдуму был внесён законопроект о предельном количестве собак и кошек в квартирах исходя из площади жилого помещения.

источник: ЦИАН