Депутаты предлагают запретить продавать машины без письменного согласия супруга. Что думают нотариусы

Депутаты предложили запретить продавать машины без письменного согласия супруга. Законодатели сравнивают автомобили с квартирами, поскольку их стоимость нередко может быть сопоставима. При этом по закону для продажи недвижимости необходимо получить нотариальное согласие супруга, а для сделок с транспортом сегодня никакого согласия не требуется. В нюансах законопроекта разбирался «5 канал» с председателем комиссии Московской городской нотариальной палаты по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата, нотариусом г. Москвы Дмитрием Точкиным.

Предполагается, что супруг, который продает такое ценное имущество как автомобиль, действует в интересах обоих супругов. Хотя ситуации бывают разные: кто-то, например, может спешно продавать машину, уже находясь в бракоразводном процессе. Так, в одном из примеров, приведенных в сюжете, мужу пришлось с помощью видеозаписи разговора доказывать в суде, что он был против продажи семейного автомобиля его женой.

Подобный случай — не редкость. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2022 году суды рассмотрели 42,7 тысяч споров, связанных с разделом совместно нажитого имущества. Письменное согласие второго супруга, считают авторы инициативы, облегчило бы нагрузку на суды и ускорило принятие судебного решения.

Значительную роль здесь играет и форма согласия. Так, когда согласие удостоверяет нотариус, он беседует с человеком, проверяет, понимает ли он правовые последствия того, что подписывает, точно ли хочет именно этого. И, конечно, такое согласие имеет в суде повышенную доказательственную силу, и с ним легко защитить интересы добросовестных продавцов и покупателей.

Согласие в простой письменной форме довольно легко подделать, а также признать недействительным в суде. В практике немало историй, когда люди отказывались от бумаг со своей подписью, говорили, что те подписаны не их рукой. Или говорили, что сделали это под давлением. С нотариальной формой согласия такие доводы неуместны, поэтому и оспорить документ крайне сложно.

Важно учесть, что при продаже транспортного средства под ударом может оказаться не только супруг продавца, без согласия которого проходит сделка, но и добросовестный покупатель. И дело не только в наличии или отсутствии согласия второго супруга. Есть и другие подводные камни, которые вовремя распознает нотариус: транспортное средство может находиться в залоге у банка, и покупатель вместе с машиной или вездеходом, купит еще и чужие долги. Продавец может быть в статусе банкрота или его дееспособность ограничена, и тогда он и вовсе не имеет права распоряжаться своим имуществом.

Именно нотариус помогает минимизировать множество рисков, поскольку общается со всеми сторонами сделки, проверяет документы и юридически значимые факты, помогает составить грамотный договор, а также отвечает за результат своей работы в том числе материально. И при сделке с куплей-продажей автомобилей, которые стоят порой дороже квартир, это крайне важно.

Посмотреть выпуск можно по ссылке: https://www.5-tv.ru/news/482804/tolko-srazresenia-vrossii-mogut-izmenitsa-pravila-prodazi-avtomobilej/#tolstoycomments-feed

источник: Федеральная нотариальная палата