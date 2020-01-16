Депутаты Верховной рады ополчились на артистов поддерживающих Крым и выступавших на полуострове

Украинские парламентарии требуют от СБУ не пускать «неправильных» российских артистов.

Похоже, вопрос «Чей Крым?» на Украине решили официально применить ко всем артистам из России, приезжающим на концерты, выступления, съемки на территории «незалежной». В вину многим ставится даже не то, что они «пели в Крым», а «положительно высказывались о Крыме». Так, 40 депутатов Верховной рады Украины обратились в СБУ с требованием «не пускать» российских артистов, выступавших в «аннексированном Крыму с нарушением украинского законодательства» или поддерживающих «аннексию».

Если выступают перед оккупантами в Крыму или поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине. 40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ – не допускать в Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан России, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют, – цитируют украинские СМИ нардепа Владимира Арьева.

Депутат даже шантажирует силовиков. Дескать, «не отреагируете», концерт сорвут «активисты».

Посмотрим, готова ли СБУ проявить принципиальность, как с «Воровайками», которым выдали запрет, или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения. Должен в очередной раз предупредить СБУ – в случае вашей бездеятельности концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предсказать, – отметил украинский политик.

Поводом для такой истерики стали анонсы концертов в Киеве певцов Валерия Сюткина и Александра Серова. По мнению депутатов Верховной рады, эти артисты отвечают на вопрос: «Чей Крым?» неправильно.