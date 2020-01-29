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Депутаты Заксобрания Севастополя и актив «Добровольца» поздравили спортсменов-паралимпийцев

Депутаты Заксобрания Севастополя и актив «Добровольца» поздравили спортсменов-паралимпийцев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:43 29.01.2020

В севастопольском Доме офицеров флота состоялась церемония награждения команды пловцов-паралимпийцев. Депутаты Заксобрания Севастополя от партии «Единая Россия» Сергей Колбин и Евгений Мащенко вручили благодарности спортсменам за победу на чемпионате России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, где они завоевали 15 медалей и заняли четвертое место в командном зачете. В мероприятии также приняли участие члены Общественного Движения «Доброволец» (лидер – депутат Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков).

Депутаты Заксобрания Севастополя и актив «Добровольца» поздравили спортсменов-паралимпийцев

Помимо медалей Андрей Граничка, Дмитрий Крыжановский, Карина Болдырева, Эскендер Мустафаев и другие восходящие звезды привезли и путевку на паралимпийские соревнования в Токио.

Депутаты Заксобрания Севастополя и актив «Добровольца» поздравили спортсменов-паралимпийцев

С 15 по 22 января в Дзержинске (Нижегородская область) на базе плавательного бассейна детско-юношеской СШОР «Заря» прошёл Чемпионат России по плаванию среди лиц с ПОДА, ставший одним из последних отборочных соревнований для попадания на Паралимпийские игры-2020 в Токио (Япония). В соревновании приняли участие 210 спортсменов из 34 регионов Российской Федерации.

Депутаты Заксобрания Севастополя и актив «Добровольца» поздравили спортсменов-паралимпийцев

Само мероприятие стало очень тёплым и искренним «СПАСИБО!» этим необыкновенным мужественным людям, которые преодолевая немыслимые препятствия, принесли Севастополю такие ценные спортивные трофеи. Это Гордость и Слава Севастополя. Наблюдая сегодня за этими скромными и немногословными молодыми людьми, нас переполняла гордость за наш город, за наших земляков. Им непросто живётся, но они идут вперёд, смотрят свысока на трудности и побеждают! Побеждают себя, побеждают проблемы, становятся примером для нас, вдохновляют и любят жизнь, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Депутаты Заксобрания Севастополя и актив «Добровольца» поздравили спортсменов-паралимпийцев

Организаторы выбрали интересный формат мероприятия – кроме подарков и благодарственных писем от Законодательного Собрания, СРО ВПП «Единая Россия», Общественного Движения «Доброволец», чемпионов ожидал сюрприз – искромётное выступление духового оркестра севастопольского полка Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Депутаты Заксобрания Севастополя и актив «Добровольца» поздравили спортсменов-паралимпийцев

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Депутаты Заксобрания Севастополя и актив «Добровольца» поздравили спортсменов-паралимпийцев

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