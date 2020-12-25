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Депутаты Заксобрания утвердили трехлетний бюджет Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Депутаты Заксобрания утвердили трехлетний бюджет Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:35 25.12.2020

Напомним, ко второму чтению поправки к законопроекту поступили от Губернатора Севастополя.Документ поддержали большинство депутатов Законодательного собрания.

В поправках изменяются основные параметры бюджета. Общий объем доходов в 2021 году увеличился на 1,3 млрд рублей (до 52,5 млрд рублей), в 2022 году – на 1,24 млрд рублей (до 52,9 млрд рублей), в 2023 году снижение до 61,4 млрд рублей. Расходная часть проекта бюджета в 2021 и 2022 годах увеличилась на 1,3 млрд рублей (до 54,6 млрд рублей) и 1,16 млрд рублей (до 56,7 млрд рублей) соответственно. В 2023 году расходы бюджета планируются в объеме 63,5 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя депутата Сергея Лисейцева.

Параметры трехлетнего бюджета Севастополя приведены в соответствие с федеральным бюджетом, а также учитывают предложения местных депутатов.

Депутаты Заксобрания утвердили трехлетний бюджет Севастополя

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