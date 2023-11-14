Депутаты Заксобрания Севастополя согласовали кандидатуру первого заместителя губернатора

У губернатора Севастополя отныне официально есть первый зам. Сегодня депутаты Законодательного собрания рассмотрели и согласовали на эту должность кандидатуру Алексея Парикина. Михаил Развожаев не скрывает удовлетворения:

Алексей Николаевич работает в моей команде с самого первого дня. Начиная с 2019 года, он курировал различные направления, успешно справляясь с самыми сложными задачами. Сегодня он курирует исполнение бюджета города, реализацию программы социально-экономического развития Севастополя, инфраструктурные вопросы, а также координирует работу заместителей губернатора: Павла Александровича Иено, Евгения Сергеевича Горлова, Максима Александровича Жукалова, департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии. Отвечает за развитие базовой инфраструктуры (дороги, сети) и пространственное развитие города. Не могу не отметить, что за последние несколько лет бюджетная дисциплина в Севастополе существенно выросла, и это его прямая заслуга.

По словам губернатора Севастополя, сегодня городские власти находятся на пороге нового этапа — перехода к стратегическому планированию, во многом связанного с принятием генплана и новой стратегии развития Севастополя.

Работы по генплану сейчас подходят к финальной стадии, скоро мы перейдём к активной фазе обсуждения и, надеюсь, примем его в следующем году. И Алексей Николаевич — это именно тот человек, который способен координировать межведомственное взаимодействие на всех уровнях — для реализации проектов и задач развития города, — подчеркнул Михаил Развожаев.

В свою очередь Алексей Парикин рассказал об итогах своей работы за предыдущие годы, основных направлениях, которыми ему предстоит заниматься на должности первого вице-губернатора.

Свой доклад я начну со слов благодарности всем тем, с кем я работаю на протяжении более четырех лет. Хочу сказать отдельное спасибо депутатскому корпусу. Вы всегда акцентируете внимание на самых важных и сложных проблемах и вопросах, которые ставят жители нашего города. Все достижения – это наша с вами совместная работа, — отметил в сессионном зале Заксобрания Севастополя Алексей Парикин.

Депутаты задали свои вопросы по профильным направлениям. Они касались контроля качества проектных работ, деятельности убыточных предприятий, основных направлений развития экономики региона.

Алексей Николаевич уже давно и успешно выполняет функции первого заместителя Губернатора, координирует действия департаментов и управлений в области финансов и экономики, что позволяет и главе города принимать эффективные решения по тем или иным вопросам. Алексей Николаевич всегда открыт для диалога, участвует в заседаниях комитетов и комиссии, искренне пытается найти решение любой задачи, особое внимание уделяя наполнению бюджета, поиску новых источников дохода, — отметил председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

В итоге депутаты большинством голосов поддержали согласование кандидатуры Алексея Парикина на должность первого заместителя губернатора Севастополя.