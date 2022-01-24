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«Der Spiegel»: Евросоюз планирует ужесточить санкции против России в связи с Крымом

«Der Spiegel»: Евросоюз планирует ужесточить санкции против России в связи с Крымом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:12 24.01.2022

Евросоюз планирует ужесточить санкции против России, введенные в связи с воссоединением Крыма с РФ. Об этом сообщило в понедельник издание Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад дипмиссии ФРГ в Брюсселе.

По его информации, новых ограничений потребовали на прошлой неделе в ЕС такие страны, как Болгария, Дания, Литва, Румыния. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций. Имена и названия не приводятся. Как отмечает издание, подобная информация всегда держится в секрете до принятия официального решения.

Как считают представители вышеупомянутых государств, расширение мер является якобы «необходимым ответом в свете продвигаемой Россией русификации аннексированных областей» Украины. В то же время правительства Германии, Италии и Финляндии заявили о том, что этот вопрос требует дополнительного изучения. МИД ФРГ со своей стороны завершил процесс проверки — Берлин готов одобрить расширение санкций и соответствующее указание уже поступило в постпредство ФРГ в Брюсселе.

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«Der Spiegel» напомнил, что правительство ФРГ тем не менее отвергает возможное отключение России от SWIFT или запрет на запуск «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации на востоке Украины. Кроме того, в Берлине по-прежнему выступают против поставок оружия Украине.

Издание пишет, что решение о возможном новом пакете санкций против России в случае конфликта с Украиной пока не принято. Евросоюз намерен наблюдать за ситуацией и принять меры уже в зависимости от действий Москвы.


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