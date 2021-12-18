Деревянные балясины — уникальная деталь интерьера при максимальной функциональности, если сделать верный выбор

Те, у кого в доме или квартире есть необходимость в лестнице, соврать не дадут: эта на вид простая конструкция — весьма сложный элемент интерьера. По той простой причине, что в ней сочетание «внешний вид — функциональность» должно быть максимально уравновешено. При этом мало кто задумывается, что многое в этом «равновесии» зависит от таких деталей как балясины — так называют поддерживающие перила элементы, которые располагаются по все длине лестницы. Хороши они с точки зрения дизайна — лестница смотрится выигрышно, надёжные и прочные — можно быть уверенными, что конструкция справится с возлагаемой на неё нагрузкой. Так вот: специалисты уверенно заявляют — хотите добротную лестницу, отталкивайтесь при её создании от балясин. Правильный их выбор позволит и со стилем определиться без особых хлопот, и получить в пользование «вещь» максимально функциональную.

Разумеется, выбор балясин на рынке нынче велик — растеряться немудрено. Однако, на самом деле всё просто. Эксперты дают главный совет: если дело в качественной составляющей конструкции, то однозначно стоит отдать предпочтение деревянным балясинам. Суть в том, что именно дерево позволяет «творить чудеса»: и делать балясины уникальными в плане дизайна, и быть уверенными в том, что они будут беспрекословно хороши в эксплуатации. Вне конкуренции здесь резные деревянные балясины https://www.stavros.ru/products/reznye-balyasiny-iz-dereva. И — да: они бывают самыми разными!

Классика, готика, этника, модерн, ар-деко, ар-нуво, ренессанс, ампир и современные трендовые дизайнерские решения — все это о балясинах. В нашем, к примеру, стандартном каталоге более 50 моделей от простых точеных элементов без узора до сложных резных с умеренным или насыщенным орнаментом, — отмечают специалисты компании «Ставрос», специализация которой — резной декор из дерева и полиуретана.

Ну и, конечно, дерево позволяет создавать балясины по индивидуальным заказам. В жизнь, говорят специалисты, можно воплотить практически любую идею.

Деревянные балясины — виды

Какими же бывают деревянные балясины? Видов много — в активном «ходу» следующие:

плоские;

круглые;

фигурные.

Как выбрать? Как правило, всё зависит от того, какой будет сама лестница. Так, если конструкция должна быть массивной, солидной, «в классике», шикарной и т.д., то специалисты рекомендуют отдать предпочтение квадратным или фигурным балясинам. Если же речь идёт о лёгкой лестнице, лаконичной, в современном «летящем» стиле, то тонкие балясины будут кстати точно.

Деревянные балясины — породы дерева

От материала, естественно, зависит многое. И внешний вид конструкции, и её эксплуатационные качества. На сегодня балясины в основном изготавливают их из таких пород деревьев:

дуб. Материал прочный, выглядит солидно, имеет множество оттенков, потому если цель — долгий срок использования лестницы, то это верный выбор. Затраты точно окупятся;

Материал прочный, выглядит солидно, имеет множество оттенков, потому если цель — долгий срок использования лестницы, то это верный выбор. Затраты точно окупятся; бук. Древесина не уступает дубу по качественной составляющей. Недостаток один — впитывают влагу. Выход — обработка спецсоставами для защиты от влажности;

Древесина не уступает дубу по качественной составляющей. Недостаток один — впитывают влагу. Выход — обработка спецсоставами для защиты от влажности; сосна. Материал легко поддающийся обработке. Они не такие прочные как те же дуб или ясень, но и преимущества у них существенное — их стоимость более чем адекватная, а уместно они будут смотреться практически во всех случаях;

Материал легко поддающийся обработке. Они не такие прочные как те же дуб или ясень, но и преимущества у них существенное — их стоимость более чем адекватная, а уместно они будут смотреться практически во всех случаях; ясень. Дерево красивое, однако уступает и дубу, и буку в плане моментов, связанных с использованием;

Дерево красивое, однако уступает и дубу, и буку в плане моментов, связанных с использованием; лиственница. Отличный материал по всем параметрам. Отсюда и цена — стоимость таких балясин, как правило, выше всех перечисленных, но и отдача на 100%.

Отличный материал по всем параметрам. Отсюда и цена — стоимость таких балясин, как правило, выше всех перечисленных, но и отдача на 100%. берёза. Используют в основном для малобюджетных проектов. Основной недостаток этого материала тому причиной: он подвержен усушке, потому может вести себя непредсказуемо при долгой эксплуатации.

Опять-таки — как выбрать? Исходите из бюджета. Хотите сэкономить — сосна, берёза, возможно ясень. Есть желание получить действительно классную лестничную конструкцию на выходе, то присматривайтесь к балясинам дуба, бука, лиственницы.

И, наконец, главная рекомендация: хорошим будут те балясины, которые изготовлены профессионалами. Тонкостей при производстве этих элементов декора очень много, так что приобретать «ширпотреб», которым торгуют неспециализированные компании — зря потраченные деньги.

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