Деревянные поддоны и паллеты: особенности и критерии выбора

Деревянные поддоны и паллеты — это разновидности платформ, используемых для транспортировки и складирования товаров. Они служат основой для укладки товаров на них и упрощают их перемещение с помощью погрузчиков или другой техники. Изготавливаются обычно из дерева, хотя могут быть также сделаны из пластика, металла или других материалов. Они имеют типичные стандартные размеры, что облегчает их использование в логистических процессах и складских операциях.

Основное различие между ними заключается в способе конструкции: паллеты обычно имеют открытую конструкцию с перекладинами сверху, тогда как поддоны — закрытую, с досками, соединенными между собой по всей поверхности. Кроме того, паллеты чаще всего используются для международных перевозок, так как они обладают определенной стандартизацией, в то время как поддоны могут иметь более разнообразные размеры и конструкции в зависимости от конкретных потребностей.

Производство поддонов и паллет включает в себя несколько этапов: