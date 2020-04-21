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Держите банковские карты при себе! Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:26 21.04.2020

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратился 47-летний житель Крыма —  с его банковской карты похитили 46500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, совершил хищение 21-летний коллега по работе потерпевшего. Мужчины работают охранниками на стройке. Установлено, что пострадавший оставил платежную карту в строительном вагончике. Злоумышленник незаметно похитил её и обналичил, после чего скрылся. Пин-код от карты он узнал, когда заявитель расплачивался ею в магазине. Похищенные денежные средства нарушитель потратил на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Держите банковские карты при себе! Инцидент в Севастополе

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