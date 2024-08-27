Десант на Кинбурнской косе – массовое самоубийство или отвлекающий маневр ВСУ?

С момента атаки врага в Курской области и в условиях непрекращающегося наступления ВС РФ на Донецком направлении (да и в целом уверенного доминирования наших по всей линии боевого соприкосновения) ежедневно звучат разговоры (от обсуждений до вбросов из «проверенных источников») о возможной операции ВСУ на юге. Направлениями ударов эксперты всех мастей называют Запорожское (Энергодар и ЗАЭС) и Херсонское (но не Крынки и острова, а Кинбурнскую косу).

Кинбурнская коса (Кинбурнский полуостров)… ВСУ уже неоднократно пытался закрепиться, а если не закрепиться, то максимально «нагадить» здесь. Последний пример – самоубийственный десант в ночь на 9 августа.

К чему такие жертвы? Как вариант, это прощупывание боеготовности наших сил отразить подобный (более массовый) десант, тем более, что из воздушного пространства Румынии за подразделениями ВС РФ постоянно следят натовские самолеты-шпионы. С другой стороны, это пиар ход. Мы тут проследили, как освещали в августе неудачный десант ВСУ на Кинбурнской косе украинские СМИ и Телеграм-каналы. Мама дорогая, перемога из перемог. «Окупантив» перебили пачками, все взорвали, грамотно провели наступление назад, «додому», никого не потеряли… Словом, все как в кино. На неокрепшие, ну или нетрезвые умы очень даже действует.

Повторят? Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо предупреждал о таком «десанте номер два» в канун 24 августа. Ну любят на Украине всякие разные даты, видят в этом и символику, и пропаганду. Была попытка?

Официальных сообщений не последовало. Разве что в Минобороны РФ сообщили сегодня:

Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы. Противотанковые расчеты «крылатой пехоты», обороняющие побережье Днепровского лимана на Кинбурнской косе, осуществили пуски управляемых ракет из ПТРК «Корнет» и тем самым уничтожили десантный катер с личным составом противника. Вражеская ДРГ попыталась высадиться на берег. Пуском управляемой ракеты ПТРК «Фагот» была уничтожена первая высадившаяся группа ВСУ. В стрелковом бою десантники-противотанкисты уничтожили личный состав ДРГ, в котором находились иностранные наемники из Польши.

Но, насколько мы понимаем, все это о событиях ночи 9 августа. Так сказать для закрепления «пройденного материала».

Так будет со всеми ДРГ. Здесь вам не Курские леса. Пространство открытое, полоска суши узкая, развернуться и спрятаться негде.

То есть – любая попытка высадки десанта (даже самых подготовленных вояк) обречена. Часть катеров будет уничтожена на подходе, часть личного состава – в момент высадки, выживших «накроет» артиллерия. А если надо и авиация. Все серьезно. Мы тоже не лыком шиты и вариант «южного контрнаступа» ВСУ в штабах давно просчитан.

Нештабные эксперты уверены:

Несмотря на самоубийственность реализуемых планов, украинское командование готово сыграть ва-банк — им необходима как медийная победа, так и способ переломить ход конфликта.

Одним из наиболее вероятных сценариев действий ВСУ Телеграм-канал «Рыбарь», например, считает наступление противника в Запорожской области, в окрестностях Каменского, с дальнейшей попыткой перерезания сухопутной дороги в Крым, так и Энергодар с последующим захватом ЗАЭС.

На планы противника указывают сразу несколько признаков, как прямых, так и косвенных. В интересах ВСУ активно работает спутниковая разведка, снимающая потенциальные позиционные районы ПВО и штабы ВС РФ. При этом идентичные точки противника также снимаются с целью проверки маскировки, – отмечает «Рыбарь».

При этом не исключена высадка десанта на Кинбурнской и Тендровской косах (как с катеров, так и с вертолетов). И вот точно не стоит сейчас ура-патриотично махнуть рукой, сплюнуть и сказать «и этих похороним». Несомненно, похороним. Но лучше без потерь (включая репутационные).

«Рыбарь» – не паникер, не «кладезь вбросов», не «провокационный недоисточник». На канале много аналитики. Здесь умеют, как минимум, складывать элементы пазла «тумана войны» в общую картину. Так что там на югах?

Во-первых, регион (и наша Херсонщина, и Крым) – в объективе всех возможных разведсредств противника (РЛС в Румынии, самолеты НАТО, спутники, заброшенные шпионы-диверсанты, местные ждуны, просто дураки, снимающие и размещающие в соцсетях работу ПВО, перемещение военных колонн и т.д.).

Во-вторых, в Одесской области (где-то??? и это вопрос к нашей разведке) накапливаются БПЛА и морские БЭКи. В воздухе витает сама идея массированного удара – если не по Крымскому мосту, то по военным, инфраструктурным объектам Юга.

В-третьих, как раз за таким массированным ударом и может последовать десант (то ли как отвлекающий элемент от Запорожского направления, то ли как равноценный элемент этого «контрнаступа»).

Еще одним этапом плана предполагается высадка нескольких ДРГ в районе крупных населенных пунктов на юге региона с целью атак по штабам для общей дезорганизации управления. Одним из подобных участков может быть линия Железный порт — Лазурное — Скадовск (если оценить защищённость береговой линии в целом, то такой вариант уж точно нельзя исключать)… При этом вероятные потери руководство т.н. Украины не особенно волнуют. Тем более, что даже нескольких сотен членов украинских формирований хватит для «наведения шороха» до момента блокирования, – пишет «Рыбарь».

Ну, всяко, не исключено, что перечисленные варианты-сценарии – отвлекающий маневр, «тень на плетень», игры на «напряжение». Это как в футболе – заставить противника бегать без мяча – точно устанет и допустит ошибку. Вывод же из всего вышесказанного прост: нужно самим «играть с мячом», владеть инициативой, бить врага, упреждая реализацию его замыслов, наступать, уничтожать тот же гипотетический десант на Кинбурнскую косу – еще в море и в воздухе (если вертолеты будут задействованы)… И как минимум, быть готовыми к любому из вариантов, ЗНАТЬ! Хотя… говорят, что о возможной атаке врага на Курском направлении мы тоже как бы знали…

Просмотры: 17