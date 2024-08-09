Пока все внимание приковано к Курской области, враг пытался атаковать на юге

Попытка удара по Крыму и Севастополю, высадка десанта ВСУ в Херсонской области.

Недооценка врага, любая расслабленность, невнимательность, потеря бдительности могут привести к печальным последствиям. «Разбор полетов» по Курской области еще будет. И выводы будут: и по разведке, и по «пути» прохождения информации и докладов «снизу вверх», и по растянутости обороны, и по снабжению боеприпасами и средствами РЭБ, и по связи, и по медийному «сопровождению»…

Опять же, кто сказал, что «курский прорыв» – исключительно «медийка» для «картинки»? ВСУ, сволочи, конечно, но воевать умеют. И командиры у них не сплошные «маньяки-тупорезы». Офицерская школа общая – еще советская. Вот и на фоне боевых действий на севере враг предпринял попытку нанесения точечных ударов на юге.

«Налет» на западное побережье Крымского полуострова.

Во-первых, атаке с воздуха и с моря этой ночью подвергся Крымский полуостров. Основной удар пришелся на Севастополь. Об этом – ЗДЕСЬ.

В Севастополе силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации военные над акваторией уничтожили 3 беспилотника и 3 БЭКа. По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали, – рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Судя по местам падения обломков дронов (Орловка, Кача), по-прежнему не дает покоя врагу аэродром «Бельбек».

Еще, по информации градоначальника, на подлете к Севастополю (далеко от берега) была сбита украинская ракета «Нептун».

На западном побережье, близ Черноморского, в море также был уничтожен украинский МБЭК.

Херсонское направление: сорванная высадка ВСУ на Кинбурнском полуострове.

Также этой ночью украинцы предприняли попытку высадить десант на западе Херсонской области (второй раз за неделю).

Как отмечает «Рыбарь», если 6 августа подобная попытка фиксировалась на Тендровской косе, то сегодняшним ранним утром акцент был сделан на Кинбурнском полуострове.

В два часа ночи украинские беспилотники под прикрытием украинского РЭБ начали работу по российским позициям в Покровском. Всего в налете участвовало до четырех лодок и двух дронов типа «Баба-Яга» противника. Целью операции был захват здания морского вокзала и обеспечение плацдарма для дальнейшей высадки десанта. Одной из лодок удалось приблизиться к берегу и произвести высадку: при десантировании несколько членов ВСУ подорвались на минах, тогда как оставшиеся вступили в стрелковый бой с российскими военнослужащими, – пишет «Рыбарь».

К 7 часам утра угроза со стороны противника была ликвидирована: одна из лодок с десантом была уничтожена, а остальные отошли. Российские войска начали досмотр района морвокзала.

Планы по захвату Кинбурнского полуострова не меняются с 2022 года: он является одной из вожделенных целей ВСУ. Ведь в случае захвата плацдарма оттуда можно начать продвижение по суше в центральные районы Херсонской области и воздействовать на коммуникации.

Подобной высадки можно было бы избежать в принципе, если бы на участке было достаточно количество операторов FPV-дронов и средств разведки. К сожалению, в условиях, когда всё медийное внимание было приковано к Крынкам и островной зоне, на Кинбурнском полуострове стал ощущаться явный недостаток сил и средств, которые бы позволили сорвать десант ещё на этапе его приближения к российскому берегу, – подчеркивает «Рыбарь» .

При должной расстановке акцентов, ситуации с высадкой — пускай и самоубийственной — можно было бы избежать в принципе, уничтожив десант ещё в акватории.

Вывод, который делают эксперты (с ним трудно не согласиться): на фоне наступления ВСУ на Курском направлении командование противника будет пытаться создать точки напряжения сразу на нескольких участках. В том числе на юге. Помимо пресловутого «медийного эффекта», все это будет использоваться и для демонстрации киевским режимом своих наступательных возможностей с целью добиться расширения военной поддержки от «спонсоров».

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