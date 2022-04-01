«Десант Победы РСО»: крымские студенты будут трудиться на уборке и благоустройстве памятников Великой Отечественной

Со 2 по 8 апреля по инициативе Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов и при участии представителей крупнейших молодежных организаций и объединений Республики Крым пройдет Республиканская патриотическая акция «Десант Победы РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся Великим тем годам».

В Республике Крым акция проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» и регионального отделения акции «Бессмертный полк России». В акции участвуют студенты ведущих высших и средних профессиональных образовательных учреждений Республики Крым, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Десант Победы в Республике Крым направлен на проведение добровольческих акций по уборке, благоустройству и ремонту памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание трудовой помощи людям преклонного возраста, ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., детям войны и труженикам тыла, проведение открытых уроков в школах на тему «Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков и события Крымской наступательной операции 1944 года», популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

В таком формате данная патриотическая акция объединит 7 отрядов общей численностью 174 человека, которые обучаются в г. Армянск, г. Ялта и г.Симферополь. В целом же в акции примут участие представители молодежных объединений в рамках всей Республики Крым численностью более 500 человек. На протяжении семи дней ребята будут трудиться в городах Симферополь, Алушта, Ялта, а также в Симферопольском, Джанкойском, Нижнегорском, Сакском, Кировском, Советском и Бахчисарайском районах. Акция проводится накануне памятных событий, связанных с освобождением Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

2 апреля (суббота) в г. Симферополе возле Танка-памятника освободителям Симферополя в сквере Победы (рядом с Государственным Советом Республики Крым) состоится торжественное открытие акции.

Почетные гости на открытии:

Глава администрации города Симферополя – Афанасьев Михаил Сергеевич;

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым – Глущенко Елизавета Алексеевна;

Директор Департамента по социальной и воспитательной работе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского – Бубнов Евгений Григорьевич.

Дата и время торжественного открытия Десанта Победы – 02 апреля 2022 года, начало в 09:00.

Место проведения – г. Симферополь, Танк-памятник освободителям Симферополя в сквере Победы (возле Государственного Совета Республики Крым).

После проведения торжественного открытия участники Десанта Победы приступят к работе в г. Симферополе на воинском кладбище на ул.Старозенитная.

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