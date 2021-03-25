Десантно-штурмовой полк ВДВ создается в Феодосии

Минобороны РФ переформирует 56-ю десантно-штурмовую бригаду ВДВ в полк и разместит его в Феодосии. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.

В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии, — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.

Министр отметил, что Воздушно-десантные войска «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны». Сейчас пункт постоянной дислокации 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ расположен в Волгоградской области. В Феодосии расположен десантно-штурмовой батальон ВДВ.

Фото: Минобороны РФ.