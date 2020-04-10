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Десяти жителям крымских сел переданы сертификаты на приобретение либо строительство жилья
Фото: минсельхоз РК

Десяти жителям крымских сел переданы сертификаты на приобретение либо строительство жилья

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 13:27 10.04.2020

Десяти жителям крымских сел переданы сертификаты на приобретение либо строительство жилья. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Десять селян, проживающих и работающих в агропромышленном комплексе и социальной сфере, на территориях сельских поселений республики, получат сертификаты на строительство либо приобретение жилья. Обычно вручение свидетельств о предоставлении соцвыплаты на строительство либо приобретение жилья селянам в Минсельхозе Крыма проходит в торжественной обстановке. Мы приглашаем всех получателей соцвыплат к нам, и в теплой и дружественной атмосфере вручаем сертификаты, – прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин отметил, что в этом году ситуация с введением изоляционного режима из-за угрозы коронавируса внесла свои коррективы. Поэтому, сегодня все сертификаты будут переданы в районные администрации республики и на местах доставлены адресатам.

По информации вице-премьера, в феврале состоялось заседание комиссии по вопросам определения размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Минсельхоза Крыма. По итогам заседания ведомством принято решение о выделении субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Крым в размере 9 млн. 803 тыс. рублей.

Десяти жителям крымских сел переданы сертификаты на приобретение либо строительство жилья

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