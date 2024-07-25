Детекторы дронов и средства РЭБ крымского производства спасают бойцов на Херсонском направлении СВО

Народный фронт Крыма и Мурманской области доставили очередную помощь в защите от дронов бойцам из северных регионов России на передовую. И воины высоко оценили разработки крымских мастеров.

У нас уже были случаи, когда мы с помощью анализаторов выявляем вражеские «птички» и гасим их с помощью средств РЭБ, кстати тоже крымского производства. Это сохраняет наши жизни и боевую технику, — поделился боец с позывным «Терек».

На разные позиции бойцов уже были доставлены несколько средств радиоэлектронной борьбы и анализаторов частот. Все их производят народные мастера из Крыма.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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