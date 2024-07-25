Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Детекторы дронов и средства РЭБ крымского производства спасают бойцов на Херсонском направлении СВО
актуально в республике
Детекторы дронов и средства РЭБ крымского производства спасают бойцов на Херсонском направлении СВО
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Детекторы дронов и средства РЭБ крымского производства спасают бойцов на Херсонском направлении СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:59 25.07.2024

Народный фронт Крыма и Мурманской области доставили очередную помощь в защите от дронов бойцам из северных регионов России на передовую. И воины высоко оценили разработки крымских мастеров.

У нас уже были случаи, когда мы с помощью анализаторов выявляем вражеские «птички» и гасим их с помощью средств РЭБ, кстати тоже крымского производства. Это сохраняет наши жизни и боевую технику, — поделился боец с позывным «Терек».

На разные позиции бойцов уже были доставлены несколько средств радиоэлектронной борьбы и анализаторов частот. Все их производят народные мастера из Крыма.

Узнайте больше:  25 июля – Прокл-плакальщик. Роса в этот день - целебная

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.