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В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР
фото: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

16 июня МДЦ «Артек» отмечает 101 год с момента основания

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:41 16.06.2026

Во вторник, 16 июня, Международному детскому центру (МДЦ) «Артек» исполняется 101 год. В этот день артековцам расскажут о том, как история центра связана с историей России, сообщил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.

У нас эта шестая смена уникальна двумя важными для «Артека» датами: 12 июня – День России, и 16 июня – день рождения центра. В том году у нас красивая дата – 101 год, – сказал Федоренко.

По его словам, готовиться ко дню рождения в «Артеке» начали еще год назад.

В первой половине дня в центре прошли мероприятия профориентационной направленности на локациях дополнительного образования, где дети через творчество знакомятся с разнообразными профессиями, направлениями будущего образования. А во второй половине дня состоится ВПР – вечер перед расставанием, так как разъезд шестой смены начинается 17 июня.

Уникальное событие, тема которого будет посвящена дню рождения «Артека». Но мы будем говорить и о том, что история «Артека» – неотъемлемая часть истории Российской Федерации. Через 100-летний отрезок мы покажем, как «Артек» был связан со страной, – рассказал спикер.

Ранее сообщалось, что в «Артеке» завершается строительство образовательного центра «Солнечный». Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.

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источник: РИА Новости Крым

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