добавить объявление
Горячие новости
Главная | Крым и мир | Крым и Россия | Дети из Белгородской области отправились в Крым на отдых

crimeapress_news

реклама в крыму
Дети из Белгородской области отправились в Крым на отдых

Дети из Белгородской области отправились в Крым на отдых

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 21:25 05.06.2023

Первая группа детей из Белгородской области отправилась на отдых в лагерь «Бригантина «Белогорье», переданный властями Крыма региону. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Проводил сегодня в Крым наших деток, которые едут отдыхать в «Бригантину «Белогорье». Ребята первые, кто увидит обновленный санаторий. Лагерь действительно получился одним из лучших в стране. С точки зрения инфраструктуры мы постарались продумать все, — написал Гладков.

Дети из Белгородской области отправились в Крым на отдых

Он отметил, что в лагере оборудован веревочный и ботанический парки. У каждого отряда будет своя костровая рядом с морем, где каждый день дети будут вместе с воспитателями подводить итоги дня. Также на территории есть бассейн с морской водой, актовый зал. Для детей будут проводиться экскурсии по Крыму.

Мы пытались сделать наш лагерь-санаторий в виде космического корабля на берегу моря, такая бригантина, которая бороздит просторы вселенной. В каждом номере-палате мы сделали стены, на которых будем просить детей оставлять свои впечатления, чтобы в конце смены они могли вспомнить, как они прожили здесь свое время. Очень важно отметить наши образовательные программы, — добавил Гладков.

Дети из Белгородской области отправились в Крым на отдых

Сегодня в Евпаторию  прибыли 277 детей из Белгородской области. Видео — «Крымская газета».

Узнайте больше:  Абитуриентам и их родителям на заметку. Что нужно знать о правилах приема в вузы в 2023 году

Санаторий «Бригантина «Белогорье», переданный властями Крыма Белгородской области, расположен в юго-западной части полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. Комплекс рассчитан на 300 мест.

Всего за лето в лагере отдохнут около 700 детей. Речь идет о детях мобилизованных участников специальной военной операции, из обстреливаемых населенных пунктов и приграничных территорий Белгородской области, а также школьниках, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Дети из Белгородской области отправились в Крым на отдых

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма