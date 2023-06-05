Дети из Белгородской области отправились в Крым на отдых

Первая группа детей из Белгородской области отправилась на отдых в лагерь «Бригантина «Белогорье», переданный властями Крыма региону. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Проводил сегодня в Крым наших деток, которые едут отдыхать в «Бригантину «Белогорье». Ребята первые, кто увидит обновленный санаторий. Лагерь действительно получился одним из лучших в стране. С точки зрения инфраструктуры мы постарались продумать все, — написал Гладков.

Он отметил, что в лагере оборудован веревочный и ботанический парки. У каждого отряда будет своя костровая рядом с морем, где каждый день дети будут вместе с воспитателями подводить итоги дня. Также на территории есть бассейн с морской водой, актовый зал. Для детей будут проводиться экскурсии по Крыму.

Мы пытались сделать наш лагерь-санаторий в виде космического корабля на берегу моря, такая бригантина, которая бороздит просторы вселенной. В каждом номере-палате мы сделали стены, на которых будем просить детей оставлять свои впечатления, чтобы в конце смены они могли вспомнить, как они прожили здесь свое время. Очень важно отметить наши образовательные программы, — добавил Гладков.

Сегодня в Евпаторию прибыли 277 детей из Белгородской области. Видео — «Крымская газета».

Санаторий «Бригантина «Белогорье», переданный властями Крыма Белгородской области, расположен в юго-западной части полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. Комплекс рассчитан на 300 мест.

Всего за лето в лагере отдохнут около 700 детей. Речь идет о детях мобилизованных участников специальной военной операции, из обстреливаемых населенных пунктов и приграничных территорий Белгородской области, а также школьниках, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

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