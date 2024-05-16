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Дети-школьники каждой третьей семьи в у проведут летние каникулы дома
фото: pikist.com

Дети-школьники каждой третьей семьи в Крыму проведут летние каникулы дома

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 16.05.2024

По словам каждого третьего родителя, дети-школьники все лето проведут дома. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей школьного возраста из Крыма.

По словам 32% крымчан, их ребенок проведет все летние каникулы дома. 20% родителей отправят детей в деревню или на дачу. О том, что ребенок будет отдыхать в летнем оздоровительном лагере, сообщили 14% опрошенных. Путешествия по России планируют для своих детей 10% родителей, отдых за границей — 9%. У 6% дети будут посещать пришкольные лагеря. Еще 6% назвали другие варианты отдыха: санатории, походы, поездки к родственникам, спортивные лагеря и проч. 12% родителей ещё не определились с выбором места отдыха для своих детей, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 14 апреля — 14 мая 2024 года

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