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Дети в Севастополе могут получить бесплатные новогодние подарки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Дети в Севастополе могут получить бесплатные новогодние подарки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:32 21.12.2023

С 20 декабря районные управления труда и социальный защиты населения Севастополя начинают выдачу бесплатных новогодних подарков детям. Подать заявления могут законные представители детей.

Получить подарок могут дети в возрасте до 14 лет включительно (по состоянию на 31 декабря текущего года). Право на обеспечение новогодними подарками предоставляется:

  • детям из многодетных и малоимущих семей;
  • детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе находящимся на полном государственном обеспечении;
  • детям, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • детям-инвалидам;
  • детям из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • детям, состоящим на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в категории «социально опасное положение»;
  • детям, находящимся в Социальном приюте для детей и подростков;
  • детям, состоящим на учёте в Центре социальной помощи в качестве находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Кроме районных управлений труда и соцзащиты, заявление на подарок можно подать через региональный портал государственных услуг и в 12 отделениях МФЦ Севастополя по адресам:

ул. Вокзальная, 10;

  • Балаклава, ул. Новикова, 4;
  • г. Инкерман, ул. Умрихина, 1;
  • пр. Героев Сталинграда, 64;
  • пгт Кача, ул. Авиаторов, 9;
  • пр. Генерала Острякова, 15;
  • Северная сторона, ул. Леваневского, 24;
  • ул. Севастопольская, 82;
  • с. Орлиное, ул. Тюкова, 60А;
  • ул. Бориса Михайлова, 6;
  • ул. Рабочая, 3;
  • ул. Павла Корчагина, 34.

Максимальный срок предоставления подарка с момента подачи заявления составляет 10 рабочих дней.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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