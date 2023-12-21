Дети в Севастополе могут получить бесплатные новогодние подарки

С 20 декабря районные управления труда и социальный защиты населения Севастополя начинают выдачу бесплатных новогодних подарков детям. Подать заявления могут законные представители детей.
Получить подарок могут дети в возрасте до 14 лет включительно (по состоянию на 31 декабря текущего года). Право на обеспечение новогодними подарками предоставляется:
- детям из многодетных и малоимущих семей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе находящимся на полном государственном обеспечении;
- детям, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- детям-инвалидам;
- детям из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- детям, состоящим на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в категории «социально опасное положение»;
- детям, находящимся в Социальном приюте для детей и подростков;
- детям, состоящим на учёте в Центре социальной помощи в качестве находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме районных управлений труда и соцзащиты, заявление на подарок можно подать через региональный портал государственных услуг и в 12 отделениях МФЦ Севастополя по адресам:
ул. Вокзальная, 10;
- Балаклава, ул. Новикова, 4;
- г. Инкерман, ул. Умрихина, 1;
- пр. Героев Сталинграда, 64;
- пгт Кача, ул. Авиаторов, 9;
- пр. Генерала Острякова, 15;
- Северная сторона, ул. Леваневского, 24;
- ул. Севастопольская, 82;
- с. Орлиное, ул. Тюкова, 60А;
- ул. Бориса Михайлова, 6;
- ул. Рабочая, 3;
- ул. Павла Корчагина, 34.
Максимальный срок предоставления подарка с момента подачи заявления составляет 10 рабочих дней.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя