Дети в Севастополе могут получить бесплатные новогодние подарки

С 20 декабря районные управления труда и социальный защиты населения Севастополя начинают выдачу бесплатных новогодних подарков детям. Подать заявления могут законные представители детей.

Получить подарок могут дети в возрасте до 14 лет включительно (по состоянию на 31 декабря текущего года). Право на обеспечение новогодними подарками предоставляется:

детям из многодетных и малоимущих семей;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе находящимся на полном государственном обеспечении;

детям, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

детям-инвалидам;

детям из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;

детям, состоящим на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в категории «социально опасное положение»;

детям, находящимся в Социальном приюте для детей и подростков;

детям, состоящим на учёте в Центре социальной помощи в качестве находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме районных управлений труда и соцзащиты, заявление на подарок можно подать через региональный портал государственных услуг и в 12 отделениях МФЦ Севастополя по адресам:

ул. Вокзальная, 10;

Балаклава, ул. Новикова, 4;

г. Инкерман, ул. Умрихина, 1;

пр. Героев Сталинграда, 64;

пгт Кача, ул. Авиаторов, 9;

пр. Генерала Острякова, 15;

Северная сторона, ул. Леваневского, 24;

ул. Севастопольская, 82;

с. Орлиное, ул. Тюкова, 60А;

ул. Бориса Михайлова, 6;

ул. Рабочая, 3;

ул. Павла Корчагина, 34.

Максимальный срок предоставления подарка с момента подачи заявления составляет 10 рабочих дней.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя