«Дети вместо цветов»: Фонд «Гольфстрим» приглашает участвовать в акции

Благотворительный фонд «Гольфстрим» приглашает принять участие в ежегодной благотворительной акции «Дети вместо цветов», приуроченной ко дню Знаний — 1 сентября.

В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, во всех школах страны пройдет Всероссийская благотворительная акция «Дети вместо цветов».

Участниками могут стать коллективы школ, классов, ученики и их родители. Им необходимо заменить множество букетов для учителей на один букет, а сэкономленные средства отправить на благотворительные цели.

Пожертвования направят на социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном центре «Вместе весело шагать». Здесь они смогут догнать в развитии сверстников и в будущем получить образование.

День знаний — это не только время для обучения, но и возможность наполнить нашу жизнь смыслом через добрые поступки. Важно начинать воспитание детей в духе доброты с раннего возраста. Участие в акции «Дети вместо цветов» помогает детям сделать первые шаги в благотворительности, а взрослые демонстрируют, что делать добрые дела — это легко и просто, — президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

Все участники получат сувенирную продукцию, а также благодарственные дипломы. Итогом акции станет фотогалерея школ-участников на сайте фонда и пост с отметками школ-участников и городских управлений образования, региональных министерств образования и молодежной политики в социальных сетях.

Подробную информацию можно получить по ссылке .

Принять участие в акции может как один человек, так и весь класс или целая школа.

Зарегистрированный координатор получит подробные инструкции и наше сопровождение в ходе акции.

Каждый участник акции «Дети вместо цветов» получит от фонда «Гольфстрим» сувенир и благодарственное письмо.

Шаг №1 — Зарегистрируйтесь для участия в акции. Лучше всего, если одну заявку от класса или учебной группы подаёт координатор (педагог или родитель).

Шаг №2 – Участникам акции из Москвы фонд передаст сувенирную продукцию лично в руки. Участникам в других городах будет выслан макет на электронную почту.

Шаг №3 — Поздравьте учителя общим букетом от класса. Расскажите детям о добром деле, которое они делают вместе с родителями, участвуя в акции.

Шаг №4 — Переведите собранные пожертвования в фонд, а затем получите от нас благодарственный диплом, который можно повесить в классе.

Как помочь, если не планируете принимать участие в акции?

банковской картой через платёжную форму на этой странице.

на этой странице. по QR-коду через мобильный банк (банковское приложение в смартфоне).

О БФ Благотворительный фонд «Гольфстрим» был создан в апреле 2011 года. За 13 лет фонд помог более чем 25 000 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами и их семьям независимо от возраста, места проживания и гражданства, характера лечения и реабилитации.

Благотворительные программы фонда направлены, прежде всего, на детей и молодых людей с особенностями развития, а также членов их семей. Одна из основных задач фонда – продвижение темы социализации людей с ОВЗ, развития инклюзии через просветительскую деятельность. Главная миссия — работать для того, чтобы люди с особенностями развития могли чувствовать себя нужными и полезными в любых сферах жизни. Главная цель фонда – содействовать развитию инклюзивной культуры общества, в котором есть место каждому. Для этого эксперты благотворительного фонда разрабатывают и реализуют программы, позволяющие обеспечить бесконфликтную интеграцию людей с ОВЗ в любые сферы жизни современного общества.

golfstreamfond.ru — официальный сайт благотворительного фонда «Гольфстрим».

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