Детям-инвалидам в Севастополе компенсируют затраты на комплектующие слуховых имплантов

В Правительстве Севастополя напоминают: в прошлом году был принят Закон, позволяющий родителям детей-инвалидов по слуху компенсировать затраты на приобретение внешних комплектующих системы кохлеарной имплантации. В настоящее время такую компенсацию уже получили 9 севастопольских семей. Всего же по данным горздрава в Севастополе проживают 29 детей с кохлеарной имплантацией. Максимальный размер компенсации на одну семью составляет 100 тысяч рублей в год.

Сама операция производится за счет средств ОМС, а комплектующие имплантов родители приобретают за свой счет. После мы компенсируем затраты на их приобретение. Расходники — это то, что выходит из строя или ломается. Основной документ для выплаты компенсации — чеки, подтверждающие факт приобретения за счёт собственных средств комплектующих частей, таких как батарейки, элементы питания, пульт управления, фм-система, зарядные устройства и прочее, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по делам инвалидов Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Элеонору Баринову.

Внимание! Чеки на компенсацию принимаются в случае покупки, произведенной не более 6 месяцев до дня подачи заявления.

За получением компенсации необходимо обращаться в Севастопольский комплексный центр социального обслуживания по ул. Хрусталева, 27.