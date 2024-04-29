«Детки» решили покататься на чужом мопеде… а это уже статья УК. Случай в Ялте

В Ялте сотрудники полиции установили подозреваемых в краже мопеда, ими оказались несовершеннолетние.

Накануне сотрудниками полиции Ялты зафиксировано сообщение о краже мопеда стоимостью около 30 тысяч рублей. Согласно поступившей информации, средство передвижения принадлежало 29-летнему местному жителю. Потерпевший оставил транспорт на придомовой территории, однако вернувшись, обнаружил пропажу личного имущества. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность подозреваемых. Ими оказались 13 и 14-летние жители Ялты, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетние во время вечерней прогулки увидели на улице припаркованный мопед, с оставленными в нем ключами зажигания. Убедившись в отсутствии свидетелей, злоумышленники откатили транспорт подальше от места преступления и уехали, после того, как накатались — оставили его неподалеку. От подозреваемых получены признательные показания. Сотрудникам полиции удалось обнаружить похищенное имущество.

Следователем отдела полиции № 3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как уточнили в полиции, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).