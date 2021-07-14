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Детки в клетке… В Ялте подростки обокрали пьяного
Фото: pxhere.com

Детки в клетке… В Ялте подростки обокрали пьяного

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:38 14.07.2021

В дежурную часть полиции в Ялте поступило сообщение от 30-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что у него из кармана похитили кошелек и мобильный телефон. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет, подозреваемых в совершении кражи.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, чем и воспользовались подростки. Беспомощность потерпевшего сыграла на руку злоумышленникам, которые похитили из кармана кошелек и мобильный телефон. Ранее, один из фигурантов, уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Следователем отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.

Полиция предупреждает (в особенности, «лихих» подростков): каждое преступление рано или поздно будет раскрыто, а виновные – понесут предусмотренную Законом ответственность.

Детки в клетке… В Ялте подростки обокрали пьяного

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