Детки в клетке… В Ялте подростки обокрали пьяного

В дежурную часть полиции в Ялте поступило сообщение от 30-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что у него из кармана похитили кошелек и мобильный телефон. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет, подозреваемых в совершении кражи.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, чем и воспользовались подростки. Беспомощность потерпевшего сыграла на руку злоумышленникам, которые похитили из кармана кошелек и мобильный телефон. Ранее, один из фигурантов, уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Следователем отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.

Полиция предупреждает (в особенности, «лихих» подростков): каждое преступление рано или поздно будет раскрыто, а виновные – понесут предусмотренную Законом ответственность.