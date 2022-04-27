Детсад в районе 5 км Балаклавского шоссе намерены достроить досрочно

На улице Верещагина в районе 5 км Балаклавского шоссе продолжается строительство детского сада на 200 мест.

На сегодняшний день очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Севастополе отсутствует. В Ленинском районе имеется актуальная очередь от 1,5 до 3 лет – это порядка 250 человек. Проектная мощность данного дошкольного учреждения 200 мест. Будут оборудованы десять современных групп, которые значительно сократят имеющуюся потребность. Сегодня сюда уже готово переходить порядка 148 детей, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева.

Вице-губернатор подчеркнул, что здание детского сада и его территория будут оборудованы для доступа и беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения. В каждой группе оборудуют раздевалку, игровую, спальню, буфет, туалет. Также в саду обустроят дополнительные помещения — физкультурный и музыкальный залы, кабинеты преподавателей.

По словам первого заместителя директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова, строительная готовность объекта составляет 80%, работы идут с опережением графика. Планируется сдать детский сад досрочно – в октябре. Срок окончания работ по контракту – декабрь 2022 года.

В течение двух недель выходим на чистовую отделку помещений здания. Постепенно приступаем к благоустройству прилегающей территории. Здесь предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки, навес для колясок. Площадки будут оснащены игровым оборудованием и малыми архитектурными формами. Кроме того, совместно с департаментом транспорта проработали вопрос асфальтирования дороги, ведущей к двум новым объектам образования, – говорит чиновник.

Работы выполняет строительная компания «Карбон». Цена контракта – 266 млн рублей.

Напомним, в настоящее время в Севастополе строится еще четыре дошкольных учреждения: на улицах Героев Бреста и Горпищенко, в бухте Казачья и поселке Кача. Всего пять садов смогут принять порядка 1 500 детей. На стадии проектирования еще четыре детских сада – на улицах Руднева и Вакуленчука, в селе Орловка и в районе Золотой балки, их общая вместимость — 600 мест.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя