Детские лагеря Крыма: больше всего нарушений — в организации питания

При этом, свидетельствуют данные внутренней статистики ведомства, всего с начала летней оздоровительной кампании в оздоровительных организациях для детей выявлено 333 нарушения (271 нарушения – в 2024 году). Из них больше всего – по организации питания: 22% от общего количества нарушений.

Более 1400 человек привиты против гепатита, против дизентерии. Это те сотрудники, которые работают на пищеблоках и занимаются обслуживанием водопроводно-канализационных систем лагерей. Отстранены за период 29 человек. То есть это те лица, которые не имели медицинских документов, либо те, которые выявлялись как носители инфекционных заболеваний, потому что перед каждой летней оздоровительной сменой сотрудники пищеблоков проходят обследование носительства вирусных инфекций, – рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, это позволило не допустить крупных групповых очагов в оздоровительных учреждениях и организовать работу надзорного ведомства таким образом, чтобы отдых для детей был безопасен.

источник: РИА Новости Крым