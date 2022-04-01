Детские лагеря в Крыму разрешили заполнять на 100%, но тест на «ковид» сдавать придется

Глава РК Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ.

Организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению, разрешена наполняемость 100% проектной вместимости. Также возобновляются требования о необходимости предоставления при заездах в организации детского отдыха и оздоровления результатов лабораторных исследований на COVID-19 на детей и сопровождающих их лиц, полученных не ранее, чем за 48 часов до заезда в лагерь. Руководителям необходимо обеспечить поддержание показателя охвата двукратной иммунизацией против COVID-19 не менее 95% персонала таких организаций. Для лиц, не имеющих медицинских документов, подтверждающих прохождение вакцинации, допуск на рабочее место осуществляется на основании отрицательных результатов еженедельного лабораторного исследования.

Еще согласно документу, отменяется требование об обязательном предъявлении результатов лабораторных исследований на COVID-19 для граждан Российской Федерации и граждан государств-членов Евразийского экономического союза, въезжающих на территорию России через сухопутную границу РФ.

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