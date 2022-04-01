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Детские лагеря в Крыму разрешили заполнять на 100%, но тест на «ковид» сдавать придется

Детские лагеря в Крыму разрешили заполнять на 100%, но тест на «ковид» сдавать придется

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:46 01.04.2022

Глава РК Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ.

Организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению, разрешена наполняемость 100% проектной вместимости. Также возобновляются требования о необходимости предоставления при заездах в организации детского отдыха и оздоровления результатов лабораторных исследований на COVID-19 на детей и сопровождающих их лиц, полученных не ранее, чем за 48 часов до заезда в лагерь. Руководителям необходимо обеспечить поддержание показателя охвата двукратной иммунизацией против COVID-19 не менее 95% персонала таких организаций. Для лиц, не имеющих  медицинских  документов,  подтверждающих  прохождение  вакцинации, допуск на рабочее место  осуществляется на  основании  отрицательных  результатов  еженедельного лабораторного  исследования.

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Еще согласно документу, отменяется требование об обязательном предъявлении результатов лабораторных исследований на COVID-19 для граждан Российской Федерации и граждан государств-членов Евразийского экономического союза, въезжающих на территорию России через сухопутную границу РФ.


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