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Детские летние лагеря в Крыму откроются с 1 июля
Фото: tochka-camp.ru

Детские летние лагеря в Крыму откроются с 1 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:16 23.06.2020

С 1 июля в Крыму начнут работать детские оздоровительные лагеря. Об этом сегодня на заседании Совмина РК сообщила заместитель руководителя аппарата правительства – начальник главного правового управления Ольга Дугаренко. По ее словам, Глава Республики внез соответствующие изменения в Указ (документ будет опубликован сегодня).

С 1 июля разрешена деятельность, которая ранее была приостановлена – это деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность санаторно-курортных организаций, деятельность творческая, в области искусства, в области спорта, отдыха и развлечений, деятельность физкультурно-оздоровительная.С 1 июля заканчивает действие норма, которая устанавливает ограничение по работе вахтовым методом. Указ подписан главой Республики Крым и сегодня будет опубликован, — рассказала Ольга Дугаренко.

Она напомнила, что все санаторно-курортные предприятия и организации должны подать уведомления о том, что берут на себя ответственность за выполнение требований Роспотребнадзора.

По словам руководителя аппарата, по-прежнему все прибывающие из-за рубежа в Крым будут обязаны проходить карантин в обсерваторе. Также будут запрещены выезды детских групп за пределы полуострова и массовые мероприятия, за исключением парадов Победы в Керчи и Симферополе. До 1 августа также приостановлена деятельность хостелов, организация конференций и выставок.

Детские летние лагеря в Крыму откроются с 1 июля

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