Детские пособия в 2024 году: что нужно знать

С 2023 года в России, напоминает «Российская газета» , стали выдавать единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, которое объединило несколько ранее действующих выплат. Но был предусмотрен переходный период и те, кто не захотели перейти на новое пособие, пока будут получать его по старым правилам и в новом году.

Как будет выплачиваться универсальное пособие в 2024 году и какие меры господдержки есть у семей с детьми, «Российской газете» рассказала эксперт по социально-экономической политике Александра Тищенко:

Единое пособие назначается исходя из критериев нуждаемости семьи, когда доход на каждого ее члена ниже прожиточного минимума. Оно объединяет все детские выплаты, а также пособия беременным и неработающим женщинам по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые существовавшие ранее. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на одного ребенка. Кроме дохода при назначении пособия учитывается состав имущества, а также период, в течении которого трудоспособные члены семьи были безработными без уважительной причины (правило нулевого дохода). Если кто-то из них не работал более двух месяцев в году, в назначении пособия откажут.

Неработающие женщины, осуществляющие уход за ребенком до 1,5 лет, тоже получают выплаты, исходя из критериев нуждаемости. Получать пособие по старым правилам, когда его назначали всем, не учитывая доход, имущество и так далее, можно только в течение переходного периода, который длится в течении того срока, на который оно было назначено, и только на детей, рожденных до 1 января 2023 года.

Таким образом у женщин, воспитывающих детей до 1,5 лет, оформивших пособие в конце 2022 года, еще будет возможность получать его в первой половине 2024 года. Но, к женщинам, родившим детей после 1 января 2023 года, уже применен критерий нуждаемости.

Также в 2024 году при расчете доходов семьи не будет учитываться доход несовершеннолетних, который был получен в свободное от учебы время, проценты по вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой и выплаты при получении государственных наград. А общий доход от самозанятости, если нет других источников дохода, должен составлять не менее двух МРОТ за год.

Кроме единого пособия на детей до 17 лет можно получать выплаты из материнского капитала в размере регионального детского прожиточного минимума на детей до 3-х лет.

Условия здесь гораздо более гибкие. Выплата может осуществляться на каждого ребенка, независимо от того, на кого из них был получен материнский капитал. Критерий только один — доход на каждого из членов семьи за год не должен превышать двух прожиточных минимумов. Выплата назначается на 12 месяцев. После чего подавать заявление нужно заново.

Для многих родителей это может стать выходом, если им отказали в назначении единого пособия на детей до 17 лет, потому что они не прошли по критериям нуждаемости.

Получать единое пособие и выплату из материнского капитала можно одновременно.

источник: «Российская газета»