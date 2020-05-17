Детские сады Севастополя частично возобновят работу с 20 мая

На следующей неделе возобновят работу детские дошкольные учреждения. Об этом этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В связи с тем, что многие жители возвращаются к работе, возникнет потребность в детских садах. Однако Роспотребнадзор и Министерство просвещения не рекомендуют полноценно возобновлять работу всех детских садов. Предлагаю со среду открывать дополнительные дежурные группы в детских садах с ограниченным количеством детей, — отметил Развожаев.

По словам директора Департамента образования и науки Елены Богомоловой, такие группы рассчитаны на 8-12 детей в зависимости от площади помещения.

Работу дежурных групп мы начинали с двух детей. Последняя цифра была 124 ребенка, на следующую неделю заявилось более 200 человек, — уточнила Богомолова.

Рабочие группы будут формировать по заявлению родителей, при этом оба родителя должны будут предоставить справки с работы о возобновлении деятельности.

Если в конкретном детском садике не наберется 8 -12 человек, то детей направят в ближайший садик, где уже работает такая группа. Новые группы будут открываться по мере необходимости, — добавила директора Департамента образования и науки Севастополя.