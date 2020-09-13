 Детский сад № 12 в Алупке возобновит свою работу

Дошкольное учреждение в Алупке начнёт принимать детей уже в понедельник 14 сентября. Об этом сообщили в администрации Ялты.

Ялтинский городской суд по результатам проведённой судебной экспертизы принял решение, что здание детского сада № 12 в Алупке не представляет угрозы жизни и здоровью детей и может частично эксплуатироваться, — рассказал глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Градоначальник добавил, что вместе с этим сохраняется запрет на доступ в цокольный этаж здания.

Глава администрации также подчеркнул, что будут созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности пребывания детей в детском саду, который возобновит свою работу уже 14 сентября. При этом он уточнил, что до конца года будет разработана проектно-сметная документация для проведения реконструкции дошкольного учреждения, строительные работы планируется начать уже в следующем году.

В свою очередь, как пояснил начальник управления образования ялтинской администрации Ренард Кутковский, на тот период, когда по решению суда, детский сад не работал, дети были временно перераспределены в другие дошкольные учреждения.

С понедельника все воспитанники детского сада № 12 смогут вернуться и продолжить своё обучение в этом учреждении, — отметил Кутковский.

Фото: отдел информполитики администрации Ялты.