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Детский сад в севастопольском посёлке Кача готов на 35%

Детский сад в севастопольском посёлке Кача готов на 35%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:25 22.06.2021

В севастопольском посёлке Кача возводят новый детский сад на 260 мест — строительная готовность составляет 35%. В настоящий момент завершаются монолитные работы, ведется монтаж опалубки световых приямков, шлифовка стен первого этажа здания, армирование и бетонирование плиты перекрытия второго этажа.

На сегодняшний день работы выполняются согласно графику. Срок сдачи объекта – декабрь текущего года. Дошкольное учреждение будет двухэтажным и рассчитано на 14 групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В каждой группе предусмотрена игровая комната, раздевалка, спальня, буфет. Рядом этим же подрядчиком возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

По словам главы департамента капстроительства, в двух крайних блоках здания будут размещены модульные групповые ячейки, имеющие самостоятельные входы в здание, медицинский блок, административно-хозяйственные помещения, компьютерный класс.

Кроме того, здание детского сада будет оборудовано пассажирским лифтом, доступным для использования инвалидами на кресле-коляске с сопровождающим, а также с функцией перевозки пожарных подразделений, – заявил директор департамента.

Детский сад в севастопольском посёлке Кача готов на 35% Детский сад в севастопольском посёлке Кача готов на 35% Детский сад в севастопольском посёлке Кача готов на 35% Детский сад в севастопольском посёлке Кача готов на 35%

Напомним, что в настоящее время в Севастополе строятся еще шесть дошкольных учреждений: на улицах Хрусталева, Шевченко, Героев Бреста и Горпищенко, в районе 5 км Балаклавского шоссе и в бухте Казачья. Детские сады смогут принять еще порядка 1500 детей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Детский сад в севастопольском посёлке Кача готов на 35%

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