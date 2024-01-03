Детский парк Симферополя ждет гостей и дарит новогоднюю сказку

Оливье съели, шампанское выпили, телевизор пересмотрели, бока отлежали… Куда сходить на прогулку с детьми… Детский парк Симферополя приглашает! Здесь каждый день ждут гостей и дарят новогоднюю сказку, яркие эмоции и впечатления.

Сегодня, например, здесь прошли встречи со сказочными героями и Новогодний квест для детей «Где подарки?». Не успели? Не горюйте, вот программа-шпаргалка на ближайшие (все еще выходные) дни:

4 ЯНВАРЯ

13:30 Интерактив «Новогодние пожелания»;

14:30 Театрализованная игровая программа «Снеговик и заколдованный календарь».

5 ЯНВАРЯ

13:30 Встреча гостей парка со сказочным героем;

14:30 Спортивно-игровая программа «Снегодрайв».

6 ЯНВАРЯ

13:30 Встреча гостей парка со сказочным героем;

14:30 Игровая программа «Праздник маленького Снеговичка».

7 ЯНВАРЯ

14:30 Рождественская игровая программа «История маленького ангелочка».

Добро пожаловать… но важно помнить еще вот что: при неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены.