Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Детский парк Симферополя ждет гостей и дарит новогоднюю сказку
актуально в республике
Детский парк Симферополя ждет гостей и дарит новогоднюю сказку

Детский парк Симферополя ждет гостей и дарит новогоднюю сказку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 16:03 03.01.2024

Оливье съели, шампанское выпили, телевизор пересмотрели, бока отлежали… Куда сходить на прогулку с детьми… Детский парк Симферополя приглашает! Здесь каждый день ждут гостей и дарят новогоднюю сказку, яркие эмоции и впечатления.

Детский парк Симферополя ждет гостей и дарит новогоднюю сказку

Сегодня, например, здесь прошли встречи со сказочными героями и Новогодний квест для детей «Где подарки?». Не успели? Не горюйте, вот программа-шпаргалка на ближайшие (все еще выходные) дни:

4 ЯНВАРЯ

13:30 Интерактив «Новогодние пожелания»;

Узнайте больше:  В СИЗО-1 Симферополя Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом несовершеннолетних ребят

14:30 Театрализованная игровая программа «Снеговик и заколдованный календарь».

5 ЯНВАРЯ

13:30 Встреча гостей парка со сказочным героем;

14:30 Спортивно-игровая программа «Снегодрайв».

6 ЯНВАРЯ

13:30 Встреча гостей парка со сказочным героем;

14:30 Игровая программа «Праздник маленького Снеговичка».

7 ЯНВАРЯ

14:30 Рождественская игровая программа «История маленького ангелочка».

Детский парк Симферополя ждет гостей и дарит новогоднюю сказку

Добро пожаловать… но важно помнить еще вот что: при неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены.

Детский парк Симферополя ждет гостей и дарит новогоднюю сказку

Просмотры: 55

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.