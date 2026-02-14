Детский парк в Симферополе откроют после реконструкции до 1 мая

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:32 14.02.2026

Детский парк в Симферополе, в котором продолжаются работы по благоустройству территории, планируют открыть до 1 мая текущего года. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства администрации крымской столицы Андрей Древич, информирует пресс-служба администрации.

Запланированный срок завершения строительно-монтажных работ и открытия обновленного парка – до 1 мая 2026 года, — сказал Древич.

По его словам, в настоящее время в парке уложено более 17 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, установлено свыше 10 километров бортового камня и поребрика, смонтировано 179 опор наружного освещения.

Также установлены фонтанный комплекс, игровые и спортивные площадки. На данный момент подрядчик занимаются планировкой территории, посевом газона и монтажом малых архитектурных форм.

Кроме того, продолжается строительство амфитеатра и обновление входной группы, завершается установка систем автополива и видеонаблюдения.

В октябре прошлого года директор предприятия «Парки столицы» Владимир Марченко сообщил, что Детский парк будет открыт после реконструкции к 1 ноября.

Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 7

