Детский реабилитационный центр «Мойнаки» в Евпатории — когда откроют

По Вашему поручению мы реализуем проект по созданию реабилитационных центров мирового уровня. Один из них Вы открыли в Подольске. Мы планируем, что в этом году в Евпатории будет открыт еще один совершенно уникальный центр, близ озера Мойнаки, где самые современные, революционные технологии будут доступны для детей, — цитирует РИА Новости Крым главу Минздрава.

Также продолжается строительство детского реабилитационного центра в Новосибирске, добавил Мурашко.

Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч «квадратов» откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он создается как «Умная клиника» и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.

Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.