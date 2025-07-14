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Детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Евпатории - когда откроют
фото: © POOL

Детский реабилитационный центр «Мойнаки» в Евпатории — когда откроют

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:20 14.07.2025

Уникальный детский реабилитационный центр «Мойнаки» в Евпатории будет открыт в этом году. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по социальным вопросам.

По Вашему поручению мы реализуем проект по созданию реабилитационных центров мирового уровня. Один из них Вы открыли в Подольске. Мы планируем, что в этом году в Евпатории будет открыт еще один совершенно уникальный центр, близ озера Мойнаки, где самые современные, революционные технологии будут доступны для детей, — цитирует РИА Новости Крым главу Минздрава.

Также продолжается строительство детского реабилитационного центра в Новосибирске, добавил Мурашко.

Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч «квадратов» откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он создается как «Умная клиника» и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.

Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.

Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.

источник: РИА Новости Крым

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