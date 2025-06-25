Детский сад «Алые паруса» в Феодосии готов на 90%

В ходе рабочей поездки в Феодосию Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк оценил ход реконструкции детского сада №9 «Алые паруса».
Объект находится на высокой стадии готовности и составляет порядка 90%. Ввод детского сада в эксплуатацию, согласно плану-графику, намечен на декабрь текущего года.
На данный момент ведутся работы по подшивке навесов, монтажу ограждений, установке сантехнического оборудования, монтажу инженерных систем в техническом подполье, устройству молниезащиты, а также укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжих частей, – сообщил Председатель Правительства.
Он также отметил, что «технологическое присоединение уже согласовано с профильными организациями: ГУП РК «Вода Крыма», «Крымэнерго» и «Крымтеплоэнерго»».
Со специалистами уже определены приоритетные задачи на ближайший период.
Среди них – завершение строительно-монтажных работ до сентября, разработка и согласование в Ростехнадзоре программ пусконаладочных работ на тепловые энергоустановки, а также предоставление исполнительной документации по всем инженерным сетям в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» – до 1 июля, – подчеркнул Юрий Гоцанюк.
Завершая осмотр, Председатель Совмина заявил: «Мы продолжим тщательно контролировать ход работ, чтобы дети получили современный, безопасный и комфортный детский сад в установленные сроки».
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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