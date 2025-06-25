Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Детский сад «Алые паруса» в Феодосии готов на 90%
Новости Республики
Детский сад "Алые паруса" в Феодосии готов на 90%
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Детский сад «Алые паруса» в Феодосии готов на 90%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:00 25.06.2025

В ходе рабочей поездки в Феодосию Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк оценил ход реконструкции детского сада №9 «Алые паруса».

Объект находится на высокой стадии готовности и составляет порядка 90%. Ввод детского сада в эксплуатацию, согласно плану-графику, намечен на декабрь текущего года.

На данный момент ведутся работы по подшивке навесов, монтажу ограждений, установке сантехнического оборудования, монтажу инженерных систем в техническом подполье, устройству молниезащиты, а также укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжих частей, – сообщил Председатель Правительства.

Он также отметил, что «технологическое присоединение уже согласовано с профильными организациями: ГУП РК «Вода Крыма», «Крымэнерго» и «Крымтеплоэнерго»».

Узнайте больше:  Бахчисарайский район получит миллионы рублей на инфраструктуру и благоустройство

Со специалистами уже определены приоритетные задачи на ближайший период.

Среди них – завершение строительно-монтажных работ до сентября, разработка и согласование в Ростехнадзоре программ пусконаладочных работ на тепловые энергоустановки, а также предоставление исполнительной документации по всем инженерным сетям в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» – до 1 июля, – подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Завершая осмотр, Председатель Совмина заявил: «Мы продолжим тщательно контролировать ход работ, чтобы дети получили современный, безопасный и комфортный детский сад в установленные сроки».

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x