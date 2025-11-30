Детский сад, водовод и дороги — ключевые стройки Евпатории

До конца года в Евпатории планируется завершить строительство современного двухэтажного детского сада, рассчитанного на 280 воспитанников. Объект возводится в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера.

На сегодняшний день выполнено около 90% работ: завершается монтаж инженерных систем, ведутся отделочные работы, оформляются фасад и кровля. Впереди — благоустройство территории и установка малых архитектурных форм.

После завершения строительства объект будет передан в муниципальную собственность, пройдёт лицензирование и подготовку к приёму детей.

Юрий Гоцанюк также осмотрел строительство нового водовода, охватывающего более 13 километров трубопровода. Проект включает возведение новой насосной станции, реконструкцию действующей, строительство резервуара чистой воды, а также вспомогательных зданий и инженерных сооружений. Готовность объекта составляет 82%.

Завершены основные строительные работы, ведётся подготовка к пуско-наладке новой насосной станции. После её запуска начнётся модернизация существующей.

В рамках поездки Председатель Совмина также ознакомился с ходом реконструкции улично-дорожной сети города. На ключевых магистралях — Аллее Дружбы (участки 2, 3 и 4), улицах Комсомольской и Черноморском шоссе — ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта, установке бордюров, углублению колодцев и монтажу освещения.

Завершение строительных работ запланировано до конца текущего года. Обновлённые дороги повысят транспортную доступность и комфорт для жителей и гостей Евпатории.

Важно, чтобы все работы велись в плановом режиме и завершились в установленные сроки. Эти объекты — основа для устойчивого развития города и повышения качества жизни людей, — подчеркнул Юрий Гоцанюк.