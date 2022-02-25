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Детям Донбасса от детей-крымчан: Народный фронт собрал гуманитарную помощь

Детям Донбасса от детей-крымчан: Народный фронт собрал гуманитарную помощь

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:57 25.02.2022

В Симферополе прошла акция регионального отделения Народного фронта по направлению гуманитарной помощи и пожеланий от детей-крымчан детям Донбасса, эвакуированным на территорию Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках работы волонтерского штаба #МыВместе по оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса.

Детям из Луганской и Донецкой народных республик, покинувшим родные места, как никогда нужна возможность занять досуг привычными вещами. В ходе акции представители Народного фронта в качестве гуманитарной помощи собрали более 100 наборов для детей — альбомы, фломастеры, карандаши, пластилин, книжки, настольные игры и спортивные мячи.  А дети из Симферополя захотели выразить поддержку своим ровесникам, оказавшимся в непростой ситуации, и направили слова поддержки с приглашением отдохнуть в Крыму на открытках с пейзажами полуострова.

Дорогой друг! Я знаю как тебе тяжело. Но я хочу тебе пожелать, не терять себя и продолжать жить дальше. Я тебе даю слово, что в скором времени все будет хорошо, — написала Рузие Муртазаева из Симферополя.

Детям Донбасса от детей-крымчан: Народный фронт собрал гуманитарную помощь Детям Донбасса от детей-крымчан: Народный фронт собрал гуманитарную помощь

Все собранные вещи и пожелания от детей представители Народного фронта передали в пункт приема гуманитарной помощи на базе всероссийской политической партии «Единая Россия» в Симферополе, откуда они будут направлены в Ростовскую область.

Конечно, мы не могли остаться в стороне в такой ситуации и в кратчайшие сроки силами Народного фронта собрали гуманитарную помощь для детей из Луганской и Донецкой народных республик. А те слова поддержки от наших детей, которые они захотели написать от чистого сердца, дорогого стоят. Все это будет в самое ближайшее время направлено в Ростовскую область и найдет своих адресатов – те семьи, которые сегодня действительно нуждаются в поддержке, — отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта Алла Вертинская.

фото: пресс-служба крымского отделения Народного фронта

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