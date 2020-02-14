«Девять жизней Херсонеса» — выставка в музее-заповедника

Выставка «Девять жизней Херсонеса» познакомит гостей музея с образами представителей семейства кошачьих в античном и средневековом изобразительном искусстве (на материале археологических предметов из фондов музея-заповедника), с историческими и современными фактами о жизни кошек в Херсонесе (на материале научного архива), а также с авторскими работами сотрудников и гостей музея (репортажные и художественные фотографии, тематические произведения декоративного и изобразительного искусства).

Кошки со времен открытия музея в 1892 году стали полноправной достопримечательностью Херсонеса и его верными охранниками. Но семейство кошачьих обосновалось в этих местах ещё задолго до появления музея, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Человек приручил кошку около девяти с половиной тысяч лет назад. Их распространению в мире поспособствовал Древний Египет, именно там эти милые создания превозносились и обожествлялись. Но в Грецию кошки попали только две с половиной тысячи лет назад. В то время их было очень мало, поэтому для греков эти грациозные животные стали экзотикой. Вокруг них сложилась не одна легенда. Как именно кошки появились на Северном Причерноморье – до сих пор точно не известно. По одной из версий, их доставили из Египта, но более вероятно то, что в эпоху Великой греческой колонизации их завезли из Малой Азии.

В процессе раскопок в Херсонесе находили изображения кошек на фрагментах пифосов, жерновах, обломках посуды, и даже был найден скелет кота и мыши. Традиционно усатых животных изображали на предметах утвари и в скульптуре. Это носило не только декоративное, но и символическое значение – такие предметы становились оберегами для своих хозяев. Иногда кошки изображались как обыкновенные хищники, нападающие на других животных, но часто кошек представляли в виде спутников различных божеств, — говорят специалисты.

Выставку «Девять жизней Херсонеса» презентуют 20 февраля.