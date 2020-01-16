Девочка Анна — «юбилейная» малышка, родившаяся в Симферополе в 2020 году

В отделе регистрации рождения в Симферополе состоялась торжественная регистрация рождения сотого ребёнка, который появился на свет уже в 2020 году. Девочку с красивым именем Анна зарегистрировали в торжественной обстановке.

Дети – это огромное, великое счастье. Они делают нас добрее и сильнее, потому что они наше настоящее и будущее. Желаю Анне счастья, здоровья, быть любимой своей крепкой и дружной семьей, а родителям быть достойным примером для подражания, подарить частицу своей души, вырастить своего ребёнка добрым, чутким и сердечным, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы заведующую отделом регистрации рождения Симферополя Людмилу Назаренко.

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия молодым родителям вручили главный первый документ ребенка – свидетельство о рождении, а также поздравительный адрес от Департамента ЗАГС Республики Крым и памятный подарок.

фото: пресс-служба администрации Симферополя