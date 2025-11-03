Девочка-певица из Крыма Дарина Мигаль получила стипендию конкурса «Ты супер!»

Участвовавшая в конкурсе НТВ «Ты супер!» девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль выступила в финале, состязаясь с еще 11-ю участниками. Она исполнила песню «Солнце Монако».

В финал конкурса вместе с Дариной прошли 11 ребят, десятерым из которых — от 14 до 18 лет, из разных регионов России, а также Грузии и Абхазии. Это Кирилл Тепляков из Челябинской области, Тимофей Дробышев из Краснодарского края, Текла Экаладзе из Грузии, Диана Сабылина из Свердловской области, Руслан Сайпанов из Оренбурга, Мария Саунина из Барнаула, Сабина Ещанова из Ростовской области, Дарья Захарчева из Оренбургской области, Николь Джергения из Абхазии, Матвей Палаткин из Вологды и Арина Ковтун из Новосибирска.

Всем конкурсантам удалось тронуть сердца зрителей, но в финале шоу членам жюри все же пришлось сделать непростой выбор. В пятерку лидеров вошли старшие ребята — Мария Саунина, Руслан Сайпанов, Диана Сабылина и Текла Экаладзе. Ну а триумфатором стал 16-летний Кирилл Тепляков. Ему достался уникальный подарок, так необходимый профессиональному музыканту, — настоящая домашняя студия. Подарки вручили и другим ребятам — профессиональные наушники. А еще до совершеннолетия они будут получать стипендию, которая поможет им продолжать заниматься творчеством и развивать свой талант. Как финалистка, Дарина Мигаль также получила почетный именной диплом участника, стипендию от благотворительного фонда «Ты супер» и памятные подарки.