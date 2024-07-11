Девочку, которая пострадала при ракетной атаке ВСУ Севастополе, выписали из московской больницы

Пятилетняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы. Лада — одна из двух ребятишек, чье состояние вызывало наибольшее опасение у врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, — говорится в сообщении.
Уточняется, что 24 июня ее доставили санавиацией в это медучреждение, и несколько дней девочка провела на аппарате ИВЛ.
Теперь впереди восстановление. Лада проведет несколько недель в санатории, потом поедет домой, где, как по секрету рассказали родители, ее уже будет ждать маленький щенок мальтипу, — добавляется в сообщении.
источник: ТАСС
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С тегами: ЧП в Севастополе