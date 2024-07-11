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Девочку, которая пострадала при ракетной атаке ВСУ Севастополе, выписали из московской больницы
Фото SHOT с пляжа Учкуевка

Девочку, которая пострадала при ракетной атаке ВСУ Севастополе, выписали из московской больницы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:54 11.07.2024

Пятилетнюю девочку, которая пострадала при ракетном обстреле Севастополя в июне, выписали из больницы в Москве, теперь ее ждет восстановление в санатории. Об этом сообщается в Telegram-канале Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.

Пятилетняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы. Лада — одна из двух ребятишек, чье состояние вызывало наибольшее опасение у врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 июня ее доставили санавиацией в это медучреждение, и несколько дней девочка провела на аппарате ИВЛ.

Теперь впереди восстановление. Лада проведет несколько недель в санатории, потом поедет домой, где, как по секрету рассказали родители, ее уже будет ждать маленький щенок мальтипу, — добавляется в сообщении.

источник: ТАСС

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